الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع سفير اليونان

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية وسفير اليونان

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، "نيكولاس باباجورجيو"، سفير دولة اليونان بالقاهرة، و"أثناسيوس كوستينوس" قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية، لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

في بداية اللقاء، رحّب المحافظ، بالضيوف على أرض الإسكندرية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الثنائية بين الجانبين الممتدة عبر التاريخ. 

وأشاد المحافظ بزيادة التعاون السياحي المتبادل بين الجانبين في الآونة الأخيرة من خلال زيادة الوفود السياحية السكندرية لزيارة اليونان، مؤكدًا حرص المحافظة على زيادة التعاون بين الجانبين على الأصعدة كافة.

من جهته، أكد سفير دولة اليونان، أن مدينة الإسكندرية هي دائمًا في قلب اليونان، مضيفًا أن اليونان استقبلت في العام الماضي عدد كبير من السياح يعادل ثلاث أضعاف سكان اليونان وكان هناك العديد من التحديات ونحاول إيجاد توازن لذلك. 

وأعرب على استعداده لترتيب لقاء بين الغرفة التجارية اليونانية ووفد من محافظة الإسكندرية؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار خاصة في مجال السياحة.

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الإسكندرية التعاون بين الجانبين اليونان تعزيز سبل التعاون زيادة الوفود السياحية سفير اليونان

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