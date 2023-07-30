الزمالك يحسم عودة طارق حامد وينتظر غرامة كهربا لتوقيع العقد

‏توصل مسئولو نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع طارق حامد نجم خط وسط نادي اتحاد جدة الحالي، بعد اقتراب فسخ عقده بالتراضي مع نادي اتحاد جدة السعودي في ظل الصفقات الأوروبية التي تعاقد معها اتحاد جدة من أجل عودة اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك مع بداية الموسم الجديد.

‏وتم الاتفاق بين مسئولي نادي الزمالك وطارق حامد على شروط العقد المالية وعودته إلى نادي الزمالك.



وسيتم التعاقد بعد انتهاء علاقته الرسمية مع نادي اتحاد جدة السعودي.



‏ورحب طارق حامد بالعودة إلى صفوف الزمالك وختام حياته الكروية مع النادي الأبيض وجمهوره العريق ولكن رفض اللاعب توقيع العقد لحين إنهاء نادي الزمالك أزمة القيد مع الفيفا وتسديد غرامة شيكابالا واتشمبونج.



‏كما طلب حامد أن يحصل على مقدم عقد قبل التوقيع مما جعل إدارة نادي الزمالك تؤجل حسم صفقة طارق حامد لحين انتهاء الأزمة المالية بالنادي، حيث يترقب الجميع وصول غرامة محمود كهربا إلى خزانة نادي الزمالك خلال اليومين القادمين من أجل إنهاء مشكلة القيد مع الفيفا ومن أجل تسديد مقدم عقد طارق حامد حتى يستطيع اللاعب توقيع العقد الجديد مع نادي الزمالك.

قائمة الزمالك فى البطولة العربية

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.