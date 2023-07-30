الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد لـ18 متهمًا في قضية "أحداث شغب السلام"

الأمناء العامين
الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية

قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 3 سنوات لـ16 متهمًا والحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة نفس مدة العقوبة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"؛ لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة، "المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، صوب قسم شرطة السلام ثان.

واستعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".

ارهاب التجمهر بالسلام إشاعة الفوضى دون ترخيص أسلحة نارية

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