الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"TEN" تعرض فيلما تسجيليا عن مشروع تطوير أعمال ميناء السخنة

TEN تعرض فيلما تسجيليا
"TEN" تعرض فيلما تسجيليا عن مشروع تطوير أعمال ميناء السخنة

نشرت فضائية TEN فيلما تسجيلا عن مشروع تطوير أعمال ميناء السخنة منذ بدء الأعمال حتى الآن، وتسليم أولى محطات مشروع تطوير الميناء لشركة “هاتشيسون” أكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA.

وعرض الفيلم كلمه للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث عن ميناء العين السخنة يعتبر من أكبر ميناء علي مستوى البحر الأحمر.

وقال الفيلم: “خطط طموحه بدأتها الحكومة المصرية بتوجيهات رئاسية لتعظيم العائد الاقتصادي من ميناء العين السخنة، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية إلى دول العالم، حيث قامت شملت عمليات تطوير الميناء 5 أحواض جديدة ، و 18 كيلومتر أرصفة بحرية لتبادل الحاويات والبضائع".

ويبلغ طول أعمال ميناء السخنة 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة / سنويا، وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة.

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