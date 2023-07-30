الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء تسيير رحلات طيران سياحية بين القاهرة ومطروح

ارشيفيه
ارشيفيه

انطلقت اليوم أول رحلات طيران شارتر "منخفضة التكاليف" مباشرة من القاهرة إلى مطار مرسى مطروح الدولي يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، بدءًا من اليوم الأحد وحتى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع مهرجان العلمين المستمر حتى نهاية أغسطس. 

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني حصلت على كافة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتسيير رحلتين طيران أسبوعيًا بين مطار القاهرة ومطار مرسى مطروح، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة لتشجيع السياحة الداخلية بين المدن الساحلية وربط كافة المدن السياحية في مصر ببعضها البعض. 

وأشارت المصادر إلى أنه في حالة زيادة الطلب على هذا الخط الجديد سيتم توسيع نطاق تشغيله.

يذكر أن مطار مرسي مطروح الدولي هو مطار دولي يخدم مدينة مرسى مطروح، يضم المطار أيضا قاعدة عسكرية، يبعد عن المدينة حوالي 2 كم في الاتجاه الجنوبي الغربي، وهو من ضمن المطارات التي سلمها الجيش البريطاني لمصلحة الطيران في عام 1954. 

 

الطيران المدني رحلات طيران شارتر طيران شارتر مرسي مطروح الدولي مطار مرسي مطروح

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس