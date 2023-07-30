اليوم.. بدء تسيير رحلات طيران سياحية بين القاهرة ومطروح

انطلقت اليوم أول رحلات طيران شارتر "منخفضة التكاليف" مباشرة من القاهرة إلى مطار مرسى مطروح الدولي يومي الخميس والأحد من كل أسبوع، بدءًا من اليوم الأحد وحتى نهاية سبتمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع مهرجان العلمين المستمر حتى نهاية أغسطس.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الدستور" أن شركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني حصلت على كافة الإجراءات والتصاريح الخاصة بتسيير رحلتين طيران أسبوعيًا بين مطار القاهرة ومطار مرسى مطروح، وذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة لتشجيع السياحة الداخلية بين المدن الساحلية وربط كافة المدن السياحية في مصر ببعضها البعض.

وأشارت المصادر إلى أنه في حالة زيادة الطلب على هذا الخط الجديد سيتم توسيع نطاق تشغيله.

يذكر أن مطار مرسي مطروح الدولي هو مطار دولي يخدم مدينة مرسى مطروح، يضم المطار أيضا قاعدة عسكرية، يبعد عن المدينة حوالي 2 كم في الاتجاه الجنوبي الغربي، وهو من ضمن المطارات التي سلمها الجيش البريطاني لمصلحة الطيران في عام 1954.