الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أوروبي يكشف تأثير حضارة مصر القديمة على العالم الحديث

الحضارة المصرية
الحضارة المصرية

سلَّط موقع "Fagen Wasanni" الأوروبي، الضوء على تقاليد وثقافة مصر القديمة والتي كان لها تأثير هائل على العالم أجمع، قديمًا وحديثًا.

وأكد الموقع الأوروبي، أن الثقافة والتقاليد المصرية القديمة كانت غنية ومتنوعة، ما ساهم في تاريخ البلاد النابض بالحياة، حيث استمرت حضارة مصر القديمة لأكثر من 3 آلاف عام، ظهرت خلالها مجموعة فريدة من العادات والمعتقدات.

تأثير مصري واسع

وأضاف الموقع الأوروبي أن المصريين آمنوا بالحياة بعد الموت، وتم تطوير مجموعة معقدة من الممارسات والمعتقدات الجنائزية، لقد اعتقدوا أن طقوس التحنيط والدفن كانت ضرورية للمتوفى ليحظى برحلة ناجحة في الحياة الآخرة، وتم بناء المقابر المتقنة، مثل الأهرامات.

txt

دراسة: الفراعنة كانوا أكثر إبداعًا مما اعتقد العلماء

الكتابة في مصر القديمة

وأشار إلى أن الكتابة كانت جانبًا مهمًا من جوانب الثقافة المصرية القديمة، وكانت الكتابة الهيروغليفية هي الشكل الأساسي للتواصل الكتابي، حيث تم استخدام هذه الرموز المعقدة في النصوص الدينية والسجلات التاريخية والمراسلات الشخصية، وتم تدريب مجموعة مختارة فقط من الكتبة على فن الكتابة، ما جعلها مهنة مرموقة.

وأوضح الموقع الأوروبي، أن الفن والعمارة كان ذا قيمة عالية في مصر القديمة، حيث أظهرت الهياكل الأثرية مثل تمثال أبو الهول العظيم ومعابد الكرنك البراعة المعمارية للحضارة، وتزين اللوحات والمنحوتات جدران المقابر، وتوضح مشاهد من الحياة اليومية والطقوس الدينية والأساطير.

وأكد الموقع أنه في المجتمع المصري القديم، تمتعت المرأة بمكانة وحقوق عالية نسبيًا مقارنة بالحضارات القديمة الأخرى، حيث يمكنهم امتلاك العقارات والمشاركة في التجارة ويمكن حتى أن يصبحوا فراعنة.

وشكلت الزراعة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث لعب نهر النيل دورًا حيويًا في توفير التربة الخصبة للزراعة، وكان المصريون يزرعون محاصيل مثل القمح والشعير والكتان، وكانوا ماهرين في إدارة أنظمة الري.

وأشار الموقع الأوروبي، إلى أن ثقافة وتقاليد مصر القديمة كانت معقدة ودائمة، حيث أثروا في الفن والدين والبنية الاجتماعية، وتركوا تأثيرًا دائمًا على العالم.

txt

مجلة أمريكية: إصلاح الفراعنة لأعمالهم يعكس مدى براعة الفنانين فى مصر القديمة

مصر ثقافة حضارة القديمة العالم التقاليد تاريخ الحياة

الأكثر قراءة

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أخر موعد لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

حزن ودفاتر عزاء.. تفاصيل غرق الابن المدلل لـ حسن يوسف وشمس البارودي

الحكومى يكسب والفتيات أكثر تفوقًا.. مصادر بالتعليم: قائمة أوائل الثانوية تضم 33 طالبًا والإعلان اليوم

من الطفولة حتى الشباب.. "الدستور" يكشف عن صور نجل حسن يوسف وشمس البارودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس