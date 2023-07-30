تقرير أوروبي يكشف تأثير حضارة مصر القديمة على العالم الحديث

سلَّط موقع "Fagen Wasanni" الأوروبي، الضوء على تقاليد وثقافة مصر القديمة والتي كان لها تأثير هائل على العالم أجمع، قديمًا وحديثًا.

وأكد الموقع الأوروبي، أن الثقافة والتقاليد المصرية القديمة كانت غنية ومتنوعة، ما ساهم في تاريخ البلاد النابض بالحياة، حيث استمرت حضارة مصر القديمة لأكثر من 3 آلاف عام، ظهرت خلالها مجموعة فريدة من العادات والمعتقدات.

تأثير مصري واسع

وأضاف الموقع الأوروبي أن المصريين آمنوا بالحياة بعد الموت، وتم تطوير مجموعة معقدة من الممارسات والمعتقدات الجنائزية، لقد اعتقدوا أن طقوس التحنيط والدفن كانت ضرورية للمتوفى ليحظى برحلة ناجحة في الحياة الآخرة، وتم بناء المقابر المتقنة، مثل الأهرامات.

الكتابة في مصر القديمة

وأشار إلى أن الكتابة كانت جانبًا مهمًا من جوانب الثقافة المصرية القديمة، وكانت الكتابة الهيروغليفية هي الشكل الأساسي للتواصل الكتابي، حيث تم استخدام هذه الرموز المعقدة في النصوص الدينية والسجلات التاريخية والمراسلات الشخصية، وتم تدريب مجموعة مختارة فقط من الكتبة على فن الكتابة، ما جعلها مهنة مرموقة.

وأوضح الموقع الأوروبي، أن الفن والعمارة كان ذا قيمة عالية في مصر القديمة، حيث أظهرت الهياكل الأثرية مثل تمثال أبو الهول العظيم ومعابد الكرنك البراعة المعمارية للحضارة، وتزين اللوحات والمنحوتات جدران المقابر، وتوضح مشاهد من الحياة اليومية والطقوس الدينية والأساطير.

وأكد الموقع أنه في المجتمع المصري القديم، تمتعت المرأة بمكانة وحقوق عالية نسبيًا مقارنة بالحضارات القديمة الأخرى، حيث يمكنهم امتلاك العقارات والمشاركة في التجارة ويمكن حتى أن يصبحوا فراعنة.

وشكلت الزراعة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث لعب نهر النيل دورًا حيويًا في توفير التربة الخصبة للزراعة، وكان المصريون يزرعون محاصيل مثل القمح والشعير والكتان، وكانوا ماهرين في إدارة أنظمة الري.

وأشار الموقع الأوروبي، إلى أن ثقافة وتقاليد مصر القديمة كانت معقدة ودائمة، حيث أثروا في الفن والدين والبنية الاجتماعية، وتركوا تأثيرًا دائمًا على العالم.