رابط الوصول لنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023
ينشر موقع الدستور رابط الوصول لنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 والذي يزداد البحث عنه للاستعلام عن النتيجة بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2023.
رابط الوصول لنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023
في هذا التقرير نوضح لكم رابط الوصول لنتيجة الصف الثالث الثانوية 2023 وكيفية حساب النسبة المئوية حيث تظهر نتيجة الثانوية العامة بالدرجات وليس بالنسبة المئوية.
يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال موقع النتيجة الخاص بالدستور وهو الموجود هنا https://natega.dostor.org/
يكون الاستعلام عن طريق كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك
الضغط على كلمة عرض النتيجة
تظهر النتيجة للطالب وفق اداراته التعليمية ومدرسته
تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب
يظهر المجموع الحاصل عليه الطالب من المجموع الكلي وهو 410
تظهر درجات كل مادة بالتفصيل
درجات مواد الثانوية العامة 2023
تكون الدرجات للمواد الكلية توزيعها كالتالي بحيث يمكن للطالب حساب درجات كل مادة من مجموعها الكلي
مجموع درجات المواد المشتركة بين الشعبتين
اللغة العربية الدرجة الكلية 80 درجة
اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية 50 درجة
اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية 40 درجة
مجموع درجات مواد الشعبة العلمية
الكيمياء الدرجة الكلية 60 درجة
الفيزياء الدرجة الكلية 60 درجة
الجيولوجيا الدرجة الكلية 60 درجة
الأحياء الدرجة الكلية 60 درجة
الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية 30 درجة
التفاضل والتكامل الدرجة الكلية 30 درجة
استاتيكا الدرجة الكلية 30 درجة
ديناميكا الدرجة الكلية 30 درجة
مجموع درجات مواد الشعبة الادبية
التاريخ الدرجة الكلية 60 درجة
الجغرافيا الدرجة الكلية 60 درجة
الفلسفة والمنطق الدرجة الكلية 60 درجة
علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية 60 درجة
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