ينشر موقع الدستور رابط الوصول لنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 والذي يزداد البحث عنه للاستعلام عن النتيجة بعد اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة 2023.

رابط الوصول لنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

في هذا التقرير نوضح لكم رابط الوصول لنتيجة الصف الثالث الثانوية 2023 وكيفية حساب النسبة المئوية حيث تظهر نتيجة الثانوية العامة بالدرجات وليس بالنسبة المئوية.

يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال موقع النتيجة الخاص بالدستور وهو الموجود هنا https://natega.dostor.org/

يكون الاستعلام عن طريق كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك

الضغط على كلمة عرض النتيجة

تظهر النتيجة للطالب وفق اداراته التعليمية ومدرسته

تظهر حالة الطالب ناجح أم راسب

يظهر المجموع الحاصل عليه الطالب من المجموع الكلي وهو 410

تظهر درجات كل مادة بالتفصيل

نتيجة الثانوية العامة 2023

درجات مواد الثانوية العامة 2023

تكون الدرجات للمواد الكلية توزيعها كالتالي بحيث يمكن للطالب حساب درجات كل مادة من مجموعها الكلي

مجموع درجات المواد المشتركة بين الشعبتين

اللغة العربية الدرجة الكلية 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى الدرجة الكلية 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية الدرجة الكلية 40 درجة

نتيجة الثانوية العامة 2023

مجموع درجات مواد الشعبة العلمية

الكيمياء الدرجة الكلية 60 درجة

الفيزياء الدرجة الكلية 60 درجة

الجيولوجيا الدرجة الكلية 60 درجة

الأحياء الدرجة الكلية 60 درجة

الجبر والهندسة الفراغية الدرجة الكلية 30 درجة

التفاضل والتكامل الدرجة الكلية 30 درجة

استاتيكا الدرجة الكلية 30 درجة

ديناميكا الدرجة الكلية 30 درجة

مجموع درجات مواد الشعبة الادبية

التاريخ الدرجة الكلية 60 درجة

الجغرافيا الدرجة الكلية 60 درجة

الفلسفة والمنطق الدرجة الكلية 60 درجة

علم النفس والاجتماع الدرجة الكلية 60 درجة

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