نتيجة الثانوية العامة 2023 هو البحث الأكثر انتشارًا على جوجل ومحركات البحث المختلفة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي كي يستعلم طلاب المرحلة الثانوية وأولياء الأمر على نتيجة ابنائهم والاطمئنان على نتيجة نهاية العام الدراسي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

نتيجة الثانوية العامة 2023 من هنا

يقدم موقع الدستور في هذا التقرير رابط الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2023 بكل سهولة من خلال الرابط الذي يوفره لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمر للاستعلام عن نتيجة نهاية العام التي تحدد مصير الكلية التي سيختارها الطالب وفقًا لمجموعه.

يمكن الوصول إلى نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 من رابط موقع الدستور الموجود هنا https://natega.dostor.org/

بعد الضغط على هذا الرابط يجب كتابة رقم الجلوس ثم الضغط على كلمة بحث للاستعلام عن النتيجة

يظهر مجموع الطالب الكلي من المجموع العام هو 410

ودرجات المواد بالتفصيل

مع العلم تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 في المدارس بعد ظهورها على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم كي يمكن للطالب استخراج بيان النجاح وشهادة اتمامه للصف الثالث الثانوي من أجل التقديم في تنسيق الكليات.

نتيجة الثانوية العامة 2023

عدد طلاب الثانوية العامة في امتحانات 2023

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023 في الفترة من الاثنين 12 يوليو 2023 وحتى الخميس 13 يوليو 783025 طالبا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الادبية 276211 طالبًا وطالبة وعدد طلاب الشعبة العلمية 391671 طالب وطالبة عددطلاب شعبى العلمي رياضة 98658 طالب وطالبة .

عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023 في المستشفيات 34 طالبًا وطالبة، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، طلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا عددهم 1824، والطلاب المكفوفين 255 طالبًا وطالبة.

اقرأ ايضا