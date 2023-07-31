الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

يزداد البحث عن لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وإعلان أسماء أوائل الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

 

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

 

يوفر موقع الدستور لطلاب الصف الثالث الثانوي بمختلف محافظات الجمهورية لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 وكذلك تفاصيل تقديم التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم التظلم عن بعض المواد أو جميعها.

 

يكون الوصول إلى لينك نتيجة الصف الثالث الثانوي من خلال الرابط المباشر الذي يوفره موقع الدستور لطلاب الثانوية العامة وهو الموجود هنا 

https://natega.dostor.org/

يرجى كتابة رقم جلوس الطالب 

الضغط على كلمة اعرض النتيجة 

تظهر نتيجة طالب الصف الثالث الثانوي 

ناجح / راسب

المجموع الكلي له

درجات كل مادة

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023

 

تظلمات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 

 

بعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي تتيح وزارة التربية والتعليم إمكانية التظلم على النتيجة على أحد المواد أو أكثر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال موقعها الرسمي والذي يتم تفعيله بمجرد إعلان بدء تلقي طلبات التظلمات وتحدد الفترة الزمنية التي يستمر خلالها تلقي التظلمات.

 

قيمة التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 

 

في العام الماضي كانت قيمة التظلمات 300 جنيه للمادة  الواحدة  ويتم دفعها عن طريق منافذ الدفع البنكي المخصصة   وهي ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

 

 

بعد تسجيل الطالب للمادة التي يرغب في التظلم فيها وتسديد قيمة التظلم يجب عليه أن يتابع موقع وزارة التربية والتعليم بشكل مستمر على مدار اليوم كي يطلع على موعد ومكان الاطلاع الخاص بنموذج إجابته. 

 

مع العلم أنه فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم. 

 

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المعتمد رسميًا| لينك موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

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اعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.. ونسب النجاح المعلنة

 

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