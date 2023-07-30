غدًا.. 55 طفلًا من ذوي الهمم والأيتام في ضيافة "أنت مش لوحدك"

في محتطها السادسة تستضيف مبادرة "أنت مش لوحدك" 25 طفلاً من جمعية دار البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام (المرحلة الإبتدائية والإعدادية) و30 طفلا من فرقة الشكمجية التابعة لمؤسسة الشكمجية، وذلك غدا الاثنين 31 يوليو الجاري، بمركز محمود مختار الثقافي.

وتهدف مبادرة "أنت مش لوحدك" التي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة وتبناها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش وكانت أولى جولاتها في شهر يناير الماضي إلى دعم ورعاية الأطفال من ذوي الهمم والأيتام والمرضى وتقديم خدمة ثقافية وفنية تساعدهم وتنمي مواهبهم وتثمر في جهود دمجهم مع مجتمعهم وكذلك رفع الحالة النفسية لديهم من خلال يوم ينظم بشكل شهري تحظى خلاله مجموعة الأطفال ببرنامج فني وثقافي وترفيهي.

وتبدأ فعاليات يوم غد باستقبال الأطفال في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، ثم فقرة عرض عرائس لمدة نصف ساعة، يليها ورش فنية لمدة ساعة، عقب ذلك استراحة يتخللها وجبة غذاء، ويختتم البرنامج بأوبريت مسرحي بعنوان "وفي الفن حياة" على مسرح مركز محمود مختار الثقافي تحت إشراف أعضاء الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

كما يُطلق قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش النسخة الأولى من مشروع "بستان الإبداع" وذلك اليوم الأحد، من متحف مصطفى كامل ومحيط مسجدي السلطان حسن والرفاعي بمنطقة القلعة.

يقول الفنان والناقد محمد كمال المشرف على المشروع: "المرحلة الأولى من المشروع ستكون تحت عنوان "جسور التاريخ" بهدف مد روابط ثقافية وتاريخية بين المواقع المختلفة التي تجمعها سمات وقيم حضارية مشتركة، كما أن فكرة المشروع ليست البحث عن المواهب وإنما إرشاد الطفل لاكتشاف موهبته وما هو متميز فيه وكيفية تفاعله مع أقرانه وتعزيز مفهوم العمل والتعاون وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية المصممة لتشجيع الأطفال على التفكير الإبداعي".

هذا ويستهدف قطاع الفنون التشكيلية من هذا المشروع تعزيز جهوده الطامحة إلى تحويل مواقعه لبيئات حاضنة للإبداع مؤمناً بأن للفنون قوة كبيرة ودور هام في إعداد الإنسان للمستقبل وذلك من خلال الاستفادة من أصحاب الخبرات الفنية الذين لديهم القدرة على زرع معاني التواصل والتفكير المشترك وتبادل الآراء بين الأطفال وخلق بيئة تفاعلية محفزة يسودها أجواء ترفيهية جاذبة.

وتستضيف النسخة الأولى من "بستان الإبداع" 35 طفلاً من المرحلة الإبتدائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويبدأ البرنامج في تمام الحادية عشر صباحاً بجولة تثقيفية وتاريخية داخل متحف الزعيم الراحل مصطفى كامل، ثم الخروج إلى المنطقة بين مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي لتبدأ الورش الفنية والفقرات الترفيهية التي تمتد فعالياتها حتى نهاية اليوم إشراف طاقم عمل رائع من مجموعة من الفنانات المصريات على رأسهم الفنانة تغريد عبد المجيد مسئول التربية المتحفية.