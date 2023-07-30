بسبب مادة كيميائية.. إصابة شخصين بحروق نارية من الدرجة الثانية في الشرقية

أُصيب شخصين من محافظة الشرقية، بحروق بأنحاء الجسد، أثناء تواجدهما في بئر صرف صحي، بسبب مادة كيميائية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى ديرب نجم المركزي كل من: "إبراهيم.ج.ع" - 45 سنة، غفير نظامي، مقيم قرية تل القاضي مركز ديرب نجم، مُصاب بحروق نارية من الدرجة الثانية بالوجه والبطن والصدر والذراع، و"عبدالعزيز.ع.ع" - 47 سنة، عامل بشركة الصرف الصحي، مقيم قرية تل القاضي، مركز ديرب نجم، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والبطن والذراع.

وتبيّن إصابتهما بحروق نارية، إثر تواجدهما في بئر صرف صحي، يحتوى على مادة البوكسيد مما أحدث إصابتهما.

وتم نقلهما عن طريق الأهالي إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، وتقرر تحويلهما لمركز الحروق بههيا.