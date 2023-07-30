محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولى قطاعى نقل وتوزيع الكهرباء

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا، بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، مع مسئولي قطاعات توزيع ونقل الكهرباء ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات المختلفة على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري عموم عدد من الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة شملت إدارات المرافق والأزمات والإعلانات والشئون المالية والإدارية والتخطيط والمتابعة والتفتيش والمتابعة.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها فورًا لمتابعة أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة، مؤكدًا ضرورة إجراء ومتابعة تنفيذ التنسيقات اللازمة بين المديريات والوحدات المحلية وقطاعيّ توزيع ونقل الكهرباء لتنفيذ أعمال الترشيد الكاملة بما لا يؤثر على المصالح الحيوية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق الخدمات الصحية وخدمات مياه الشرب والخدمات التموينية وغيرها من المطالب والخدمات اليومية للمواطنين.

ووجّه مختار بضرورة تشكيل لجان تفتيش ومتابعة من خلال مديرية الصحة للمرور على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية للاطمئنان لتواجد مصادر طاقة كهربية بديلة من خلال المولدات الخاصة بتلك المستشفيات.

وأكد مختار ضرورة التنفيذ الجيد لمنظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية والمبانى الحكومية وذلك بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين وكذا متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمرافق الحكومية، مشيرًا لضرورة غلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية ومتابعة إجراءات التنفيذ من خلال لجان المرور والتفتيش والمتابعة.

كما شدد مختار على ضرورة متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجه بغلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، وعدم خفض حرارة أجهزة التكييف عن ٢٥ درجة مئوية في جميع المباني الحكومية واستخدام اللمبات الليد والكشافات الموفرة للطاقة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات وكذا متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة، المساجد الحكومية والأهلية، الكنائس على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمحلات الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة.

وكان نائب محافظ الدقهلية، وسكرتير عام المحافظة، قد استعرضا خلال الاجتماع اليوم، ملخص ما دار في اجتماع وزير التنمية المحلية أمس، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة المقبلة والدور المنوطة به أجهزة المحافظة التنفيذية كل من قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء من خلال التنسيق الكامل مع قطاعي توزيع ونقل الكهرباء بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية، أهمية موافاة المحافظة بصورة دورية بما تم من جهود وإجراءات لكل الجهات التنفيذية والوحدات المحلية، فيما يخص التنفيذ لتوجيهات رئيس الوزراء في ترشيد استهلاك الكهرباء مدعومة بالصور.

جانب من الاجتماع