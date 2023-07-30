الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد وديًا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد الودية.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة ودية أمام نظيره أتلتيكو مدريد، في إطار استعدادهما لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد الودية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "كأس العالم سول".

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد الودية

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد الودية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – روبن دياز- إيميرك لابورت.

خط وسط الملعب: فيل فودين – برناردو سيلفا – رودريجو.

في خط الهجوم: جاك جريليش – جوليان ألفاريز – إيرلينج هالاند.

فريق مانشستر سيتي قد أنهى الموسم الماضي 2022-2023، بتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة برصيد 84 نقطة.

وتمكّن فريق مانشستر سيتي من تقديم موسمًا مميزًا، حيث توّج بالثلاثية التاريخية، وهي بطولة الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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