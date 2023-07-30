الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلاب جامعة القناة سفراء العمل الاجتماعي بملتقى القيادة الاجتماعية

طلاب جامعة القناة
طلاب جامعة القناة

وجّه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة استثمار الإجازة الصيفية في المشاركة بالأنشطة التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في معهد إعداد القادة، والتي تتضمن دورات تدريبية، وبرامج توعوية وتثقيفية لمنتسبي المجتمع الجامعي، من طلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وتنفيذًا لتلك الرؤية، توجه طلاب جامعة قناة السويس صباح اليوم الأحد، للمشاركة بفعاليات (الملتقى الطلابي للقيادة الاجتماعية)، والذي يُعقد بمعهد إعداد القادة، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة.

وحرص الدكتور محمد عبدالنعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على استقبال الطلاب قبل توجههم للمعهد، مُتمنيًا لهم التوفيق والتمثيل المُشرف للجامعة.

تأتي المشاركة الطلابية بإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري، مستشار اللجنة الاجتماعية.

وحضر استقبال الطلاب بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ممدوح عثمان، مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

فيما أكد الدكتور محمد عبدالنعيم، أن الملتقى يُقام تحت شعار "سفراء العمل الاجتماعي" في الفترة من 30 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل.

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