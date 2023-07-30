الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى عقار بالهرم

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 11 طابقًا بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 11 طابقًا، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق شقة سكنية الطابق الثالث قسم شرطة الاهرام

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