السيطرة على حريق شقة سكنية فى عقار بالهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 11 طابقًا بدائرة قسم شرطة الأهرام.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأهرام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 11 طابقًا، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.