تشكيل الزمالك أمام الشباب السعودى المتوقع في البطولة العربية وتردد القنوات القنوات

يخوض فريق الزمالك مباراته الثانية غدا الإثنين في بطولة الأندية العربية " كأس الملك سلمان " أمام فريق الشباب السعودي في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة.

مباراة الزمالك والشباب السعودى

الزمالك يتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه الكبير على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية نظيفة يليه الشباب والنصر السعوديين ولكل منهما نقطة واحدة بعد تعادلهما بدون أهداف والاتحاد المنستيري بدون رصيد وفي حالة فوز الزمالك سيرفع رصيده إلى ست نقاط ويضمن تأهله لدور ربع النهائي وأي نتيجة أخرى ستبقي الأمور معلقة حتى المواجهة الثالثة والأصعب يوم الخميس المقبل أمام النصر السعودى المرشح للفوز على الاتحاد المنستيري التونسي غدا.

موعد مباراة الزمالك والشباب السعودى

تقام مباراة الزمالك والشباب السعودي في السادسة مساء غدا " الإثنين " 31ـ7ـ2023، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، فى مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات بالبطولة العربية والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية حتى الثانى عشر من أغسطس القادم.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشباب

تقوم قناة SSC الرياضية السعودية بنقل كل مباريات البطولة العربية وترددها على القمر الصناعي نايل سات هو:

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشباب السعودي فى البطولة العربية

من المتوقع يقوم الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بإجراء تغيير واحد في التشكيل الذي خاض مباراة الاتحاد المنستيري بعد الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق السنغالي إبراهيم نداي في فكه وسيحل محله سيد عبدالله نيمار الذي شارك كبديل في مباراة الاتحاد المنستيري وسجل هدفين تصدر بهما قائمة هدافي البطولة بعد انتهاء الجولة الأولى.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشباب السعودي كالتالي:-

حراسة المرمى ..محمد صبحي

خط الدفاع ..حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني

خط الوسط ..عمر جابر – نبيل عماد دونجا – أحمد أبوالفتوح

خط الهجوم ..شيكابالا – سيد عبد الله نيمار – أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري .

ويغيب عن الزمالك فى البطولة العربية محمود حمدي الونش للإصابة بالرباط الصليبي بالإضافة لمصطفى شلبي لإصابته بكسر فى وجه القدم.