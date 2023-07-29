تقارير تكشف موقف ماني من المشاركة مع النصر أمام الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن تأخر إعلان انتقال النجم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني إلى النصر السعودي بسبب الكشف الطبي.

وبات ماني قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي، خاصةً بعدما كشف النادي البافاري عن وجود مفاوضات مع نادٍ جديد للتعاقد مع اللاعب السنغالي.

وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، أن ساديو ماني لن يخضع للفحص الطبي اليوم السبت أو غدا الأحد، مشيرا إلى أن النصر السعودي ينوي إجراء اللاعب للفحص الطبي أحد يومي الأثنين أو الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا يوم الأربعاء، ما يعني أن ساديو ماني سيكون من الصعب للغاية مشاركته مع النصر أمام الزمالك في البطولة العربية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره النصر السعودي يوم الخميس المقبل على ملعب الملك فهد، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.