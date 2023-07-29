السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة الزمالك.. التعادل السلبى يخيم على القمة السعودية بين النصر والشباب بالبطولة العربية

النصر والشباب
النصر والشباب

خيم التعادل السلبي على مواجهة النصر السعودي ومواطنه الشباب، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم المقامة حاليا في السعودية.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت، الجمعة، بمواجهة أقيمت في وقت سابق، وفاز فيها الزمالك على الاتحاد المنستيري 4 /صفر.

وشهدت المباراة دخول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بديلا في الشوط الثاني، إلى جانب نجوم أخرين بالفريق مثل تاليسكا وأليكس تيليس، وذلك عقب مشاركتهم في المباراة الودية  التي انتهت بالتعادل 1 /1 أمام  إنتر ميلان الإيطالي الخميس.

وسيلعب النصر في الجولة المقبلة مع فريق الاتحاد المنستيري، فيما يواجه الشباب فريق الزمالك المصري يوم الاثنين المقبل.

وتستضيف 3 مدن سعودية البطولة التي تتواصل حتى يوم 12 أغسطس المقبل، وهي مدن الباحة وأبها والطائف.
 

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مجموعة الزمالك.. التعادل السلبى يخيم على القمة السعودية بين النصر والشباب بالبطولة العربية

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