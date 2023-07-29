فيوتشر يرحب بالصفقة.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ناصر ماهر

دخل مسئولو نادي الزمالك، في مفاوضات قوية مع ناصر ماهر، لاعب فريق فيوتشر، لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأبدى ناصر ماهر موافقته على الانضمام إلى الزمالك، ليبدأ مسئولو القلعة البيضاء، بعدها التفاوض مع إدارة فيوتشر للاتفاق على الأمور المالية.

وأبدى مسئولو فيوتشر موافقتهم على بيع اللاعب، لكنهم طلبوا الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك التي عرضت دفع مبلغ يصل إلى 15 مليون جنيه، مع منح فيوتشر الحرية في استعارة اثنين من لاعبي الزمالك.

وأنهى مسئولو الزمالك اتفاقهم مع ناصر ماهر على كل تفاصيل العقد بين الطرفين ويتبقى فقط الاتفاق بين إدارتي الزمالك وفيوتشر وسط ترحيب الأخير ببيع اللاعب.

ويواصل الزمالك تحركاته في الساعات الجارية لتدعيم صفوف الفريق، وإبرام صفقات قوية في الوقت الحالي.