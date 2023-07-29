الزمالك وهدف بنزيما الأول الأبرز فى ملخص الجولة الأولى من البطولة العربية

أسدل الستار، مساء أمس الجمعة، على الجولة الأولى من البطولة العربية، التي شهدت فوز 5 فرق فقط في دور المجموعات.

وتألق الزمالك ممثل مصر الوحيد في البطولة في مستهل مشواره، حيث حقق أكبر فوز برباعية نظيفة على حساب الاتحاد المنستيري التونسي.

وشهدت الجولة الأولى تسجيل 13 هدفا، وكان لسيد نيمار لاعب الزمالك نصيب الأسد بتسجيله هدفين ليتربع على صدارة هدافي البطولة.

العلامة الكاملة

وحقق 5 فرق الفوز في الجولة الأولى، وهى اتحاد جدة السعودي، الزمالك، الشرطة العراقي، الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.

وكان الزمالك الأبرز في الجولة الأولى بعدما اكتسح المنستيري برباعية وقدم أداء مميزا.

بنزيما يسجل الهدف الأول

وشهدت الجولة الأولى حدثا بارزا بعد تسجيل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة الجديد هدفه الأول مع الفريق في أول مشاركه.

بنزيما سجل هدف فوز اتحاد جدة في الشوط الثاني بطريقة رائعة بعد تسديدة من خارج المنطقة بشكل رائع.

وشارك بنزيما أساسيًا في تشكيل الاتحاد وخرج كبديل بالدقيقة 71.

ولم تقدم فرق المنتظر منها في الجولة الأولى، على رأسها كبار الأندية السعودية، حيث حسم التعادل السلبي قمة النصر والشباب.

بينما تعادل الهلال مع أهلي طرابلس الليبي وانتهت قمة الوداد المغربي والسد القطري بالتعادل السلبي.