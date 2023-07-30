هشام العسكرى: العالم تجاوز مرحلة الاحترار العالمى ومقبل على الغليان العالمى

قال الدكتور هشام العسكري، نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وأستاذ الاستشعار عن بُعد، إن التغيرات المناخية لم يتم التعامل معها بالأهمية التي تستحقها لأنه لم يكن أحد يتخيل ماهية أبعادها وحدودها.

وأضاف العسكري، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن العالم تجاوز مرحلة الاحترار العالمي ومقبل على الغليان العالمي، وما تشهده الكرة الأرضية الآن بداية فصول درجات الحرارة الخارجة عن نطاق احتمال البشر، والتي لم يكن أحد يتوقعها.

وتابع: "نشهد في أوروبا حرائق بالغابات وذوبان جليد في بعض الأماكن وبعض مواسم الشتاء القارسة في أماكن مختلفة من الكرة الأرضية وصيفًا حارًا جدًا، وحركات مختلفة في مواسم الخريف والربيع، ففصل الربيع قد يكون أقصر من المتوقع وفصل الخريف يمتد فترة أطول، أما امتداد كل فصل 3 أشهر، فإن هذا الأمر لن يكون موجودًا في المستقبل، وسيكون لهذا الأمر تأثير على سلسلة الغذاء والمحاصيل والزراعات، وبالتالي فإن العالم يتجه إلى التكيف والتعايش مع الوضع الحالي والوضع القادم في الكرة الأرضية".