المجارى المائية: متابعة المناسيب وجاهزية المحطات ووحدات الطوارئ لمواجهة أقصى الاحتياجات

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بمختلف محافظات مصر، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لرى المحاصيل الزراعية لموسم الصيف، خاصة الأساسية ومنها الأرز والذرة الصفراء.

جاهزية جميع محطات الرفع والصرف ووحدات الطوارئ

كما تتم متابعة مناسيب المياه في مختلف الترع والمصارف والرياحات، وأيضًا التأكد من جاهزية جميع محطات الرفع والصرف ووحدات الطوارئ، وذلك لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين والمزارعين.

فى ذات الإطار، تفقد المهندس سامح سمير، مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجارى المائية للوجه القبلى، الأحد، الأعمال الجارية لتوفير الاحتياجات المائية لرى الأراضي الزراعية، وأيضًا متابعة أعمال تنفيذ خطة التطهيرات على أرض الواقع في منطقة أسوان، وذلك للحد من أية شكاوى تتعلق بوصول المياه إلى زمامات الأراضى بمختلف المناطق.

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجارى المائية للوجه القبلى، إتمام كافة الاستعدادات لتوفير الاحتياجات المائية للزراعات الحالية، مع تنفيذ خطة التطهيرات والصيانة والحد من إلقاء المخلفات الصلبة في المجارى المائية لعدم إعاقة وصول المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات.

متابعة يومية للمناسيب وأعمال التطهيرات

الأراضي الزراعية

كما أكد مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجارى المائية لـ"الدستور"، أنه تتم متابعة يومية للمناسيب وأعمال التطهيرات لمنع التأثير سلبًا على تدفق المياه ومنظومة الرى والصرف الزراعى، إضافة إلى منع حدوث ازدحامات مائية بالمصارف قد ينتج عنها غرق للأراضى المحيطة بها أو التأثير على كميات المياه اللازمة لرى المحاصيل الزراعية.