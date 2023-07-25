الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: مصر نجحت فى وضع "المياه" بقلب العمل المناخى العالمى

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا كبيرًا على المستوى العالمى، مشيرًا إلى أن إدراك مصر لتأثير تغير المناخ على قطاع المياه أدى لسعيها وبنجاح لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال العديد من الفعاليات الدولية مثل أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ (COP27) ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس الماضي، فضلًا عن ما تقوم به مصر على الصعيد الداخلي من مشروعات وإجراءات للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع مارك باريتي سفير فرنسا لدى مصر.

وأشار الدكتور سويلم إلى لقائه السابق مع كريستوفر بيشو، وزير البيئة الفرنسي، على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والذي عقد في (نيويورك) في مارس الماضي، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الموارد المائية.

واستعرض سويلم وباريتي مجالات التعاون المستقبلية المقترحة في (تأهيل الترع باستخدام تقنيات صديقة للبيئة مثل الري الحديث، وتأهيل المنشآت المائية، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع، وتحلية المياه لإنتاج الغذاء، وحماية الشواطئ)، لافتًا إلى ما تحقق خلال مؤتمر المناخ (COP27) من إطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه، والتي تهدف لتنفيذ مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية، متوجهًا بالدعوة للجانب الفرنسي لدعم هذه المبادرة الهامة. 

وأوضح أن مصر ستنظم أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023، متوجهًا بالدعوة للجانب الفرنسي للمشاركة في هذا الحدث الهام لإثراء المناقشات والفعاليات.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون العلمي بين البلدين من خلال التنسيق المشترك بين المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري ونظرائه من المراكز البحثية والجامعات الفرنسية، والنظر في تقديم الجانب الفرنسي منحًا لدراسات الماجستير والدكتوراه للمهندسين والباحثين بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

كما تم بحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا في مجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه، حيث أشار وزير الري إلى ما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة تهدف لرفع قدرات العاملين بمجال المياه سواء من المصريين أو الأفارقة، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، والذي يعد جهة معتمدة لدى منظمة "يونسكو" من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كل معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربون من دول حوض النيل والدول الأفريقية، فضلًا عن دبلومة الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنويًا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

يشار إلى أن مصر دشنت المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe)، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27)، والتي تعد إحدى طرق تنفيذها العمل على بناء القدرات في مجال المياه.

وزير الري المناخي العالمي مصر التغيرات المناخية COP27 نيويورك

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