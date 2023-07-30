الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: الأسطول البحرى لديه قوة وإمكانية السيطرة على البحر بشكل كامل

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا توسع حجم قواتها البحرية، حيث إن الأسطول البحري لديه قوة وإمكانية السيطرة على البحر بشكل كامل.

وأضاف خلال كلمته بالعرض العسكري بمناسبة يوم الأسطول البحري الروسي، اليوم الأحد، أن اليوم يتم تنفيذ مهام سياسية وبحرية يزيد من قوة الأسطول، لانضمام 30 سفينة جديدة إلى الأسطول هذا العام، وكذلك كورفيت ميركوري الذي سمي باسم البحار الأسطوري الذي فاز علي سفينتين متسلسلتين.

وأكد أن الأسطول الروسي دائمًا ما يظهر بطولاته في الدفاع عن البلاد من خلال تقديم الجنود الروس تضحيات كثيرة أظهرت شجاعتهم لوطنهم، مشيرًا إلى أن القوات البحرية تخدم البلاد بشرف كامل وتحميها من أي تهديدات، كما أن هناك رحلات واستكشافات على مسار الكرة الأرضية وتقدم في العلوم وتقنيات التكنولوجية الحديثة، فهو يعتبر قاعدة حصينة أمام الأعداء.

وأوضح أن الأسطول الروسي قادر على حماية حدودنا البحرية، وفي الختام شكر طواقم الأسطول البحري علي تنفيذ مهامه بشكل دقيق وعلى شجاعتهم وحبهم للوطن قائلًا: "ليحيا أسطول الروسي الحربي".

وشهد الرئيس الروسي العرض العسكري الروسي بمناسبة يوم الأسطول البحري الروسي، مع استعراض لقطع بحرية وسفنً وغواصات البحرية الروسية التي تضم 4 أساطيل استراتيجية مهمة للغاية في بحر الشمال والبلطيق والمحيط الهادئ والبحر الأسود.

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