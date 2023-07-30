حملات أمنية لضبط المتهمين بالغش التجاري في الجيزة

شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأحد، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين عن تنفيذ الأحكام القضائية.

أسفرت عن تحرير وضبط 32 قضية احتكار سلع غذائية بالمخالفة للقانون، لبيعها بأسعار السوق السوداء، وحيازة منتجات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى تحرير قضايا غش تجاري، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.



وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.