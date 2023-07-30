"السلام العادل والشامل والدائم ضرورة".. رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية.

رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية:

ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى.

السلام العادل والشامل والدائم يشكل ضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

توحيد الجهود العربية والدولية لتفعيل الآليات الضالعة في مفاوضات السلام.