الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"السلام العادل والشامل والدائم ضرورة".. رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية (فيديو)

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا حول رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية.

 

رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية:

 

ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى.

 

السلام العادل والشامل والدائم يشكل ضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

 

حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

 

توحيد الجهود العربية والدولية لتفعيل الآليات الضالعة في مفاوضات السلام.

القضية الفلسطينية رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية حل القضية الفلسطينية رؤية مصر رؤية السلام العادل والشامل

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