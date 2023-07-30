الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: استضافة اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية تؤكد دور مصر التاريخى

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن القضية الفلسطينية من القضايا التي تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، حيث تأتي القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وأن مصر لن تسمح بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وتستند مصر في  ذلك إلى الشرعية الدولية في مواجهة التجاوزات الإسرائيلية التي تتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأوضح القطامي، أن مصر تواصل مساعيها من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ودعم شامل للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية.

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن مصر تحذر طوال الوقت على لسان القيادة السياسية من مخطط إسرائيل في التغيير الديموغرافي وتهويد القدس، متابعًا: "استضافة مصر مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بناءً على دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، وبمشاركة الفصائل الفاعلة في المشهد الفلسطيني، لبحث سبل إنهاء الانقسام، وبحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، الاتفاق على رؤية وطنية وسياسية موحدة في مواجهة الاحتلال، يأتي تأكيدًا على الدور المصري المحوري والتاريخي الداعم لوحدة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

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