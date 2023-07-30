الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-7-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد الداخلية في بطولة كأس مصر، ومباراة الهلال السعودي ضد السد القطري في بطولة كأس الملك سليمان للأندية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- الأهلي X الداخلية: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

- الوداد المغربي X أهلي طرابلس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1

- الشرطة العراقي X الترجي التونسي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1         

- الهلال السعودي X السد القطري: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1   

- الاتحاد السعودي X النادي الصفاقسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1 .

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مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

- كوريا الجنوبية X المغرب: في الساعة السابعة والنصف صباحًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 English

- سويسرا X نيو زيلندا: في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 English

- النرويج X الفلبين: في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2 English

- ألمانيا X كولومبيا: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 English

مواعيد مباريات اليوم الودية للأندية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2023-2024

- ليستر سيتي X ليفربول: في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا

- مانشستر سيتي X  أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة الثانية ظهرًا 

- أستون فيلا X برينتفورد: في تمام الساعة السابعة مساءً 

- طرابزون سبور X آيك أثينا: في تمام الساعة الثامنة مساءً 

- تشيلسي X فولهام: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً 

- فياريال X سبورتنج لشبونة: في تمام الساعة العاشرة مساءً 

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة كاس مصر الاهلى الداخلية كأس الملك سلمان للأندية

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