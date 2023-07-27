الخميس 27 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البطولة العربية: تعرف على طاقم تحكيم مباراة الصفاقسى والشرطة

الصفاقسي التونسي
الصفاقسي التونسي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن أسماء طاقم تحكيم مباراة الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، ضمن منافسات البطولة العربية.

ومن المقرر أن يواجه الصفاقسي نظيره الشرطة، في تمام السادسة مساء، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة العربية.

حكام مباراة الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي بالبطولة العربية

يدير المباراة الحكم الدولي، ماجد الشمراني، ويعاونه كل من محمد جعفر وعبدالله صالح كحاملي راية، وحسين أبويحيي حكمًا رابعًا، وأحمد العلي حكمًا لـVARوطالب المري معاونًا له.

وانطلقت مساء اليوم، منافسات البطولة العربية، المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية وتستمر فعاليتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

وتقام اليوم 4 مباريات، السد القطري مع الوداد المغربي، والصفاقسي التونسي مع الشرطة العراقي، وأهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي والترجي التونسي واتحاد جدة السعودي.

مجموعات كأس الملك سلمان 

المجموعة الأولى: الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 ملايين دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل نادٍ على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

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