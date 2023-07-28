أهمها مباراة الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-7-2023 والقنوات الناقلة

يتابع محبو كرة القدم جميع مباريات الساحرة المستديرة سواء مباريات محلية أو إقليمية أو دولية، لذا يزداد البحث عن مواعيد مباريات كرة القدم والقنوات الناقلة لها، حيث تذاع بعض المباريات عبر القنوات المفتوحة والأخرى تكون عبر قنوات مشفرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-7-2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم.. الزمالك يواجه الاتحاد المنستيري

ويواجه فريق الزمالك اليوم الجمعة فريق نادي الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى من منافسات كأس الملك سلمان للأندية 2023، على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف مباراة الزمالك الأول لكرة القدم، تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويُنظم الاتحاد العربي لكرة القدم النسخة الحالية من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 ويستضيفها الاتحاد السعودي في الفترة ما بين 27 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 ناديًا، وتبلغ قيمة جوائز البطولة العربية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق ما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان

ويستطيع مشجعو نادي الزمالك متابعة المباراة المقامة اليوم في المملكة العربية السعودية على قناة أبو ظبي الرياضية 1 والتي تثب على القمر الصناعي النايل سات التردد: 12226، معدل الترميز27500، معامل الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وعلى القمر الصناعي عرب سات التردد: 11804، معدل الترميز27500، معامل الاستقطاب: أفقي، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مباريات اليوم الجمعة