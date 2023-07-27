انطلاق البطولة العربية.. جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة السد القطري ضد الوداد المغربي، في إفتتاح منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية للأندية"، بجانب مباراة النصر السعودي ضد إنتر ميلان الإيطالي الودية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

- السد القطري X الوداد المغربي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD وقناة SSC EXTRA 1 HD.

- الصفاقسي التونسي X الشرطة العراقي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD وعلى قناة SSC5 HD.

- أهلي طرابلس الليبي X الهلال السعودي: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD وقناة SSC EXTRA 1 HD.

- الترجي التونسي X الاتحاد السعودي: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD وعلى قناة SSC5 HD.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

- البرتغال X فيتنام: في الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- أستراليا X نيجيريا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد المباريات اليوم الودية في إطار استعدادات الأندية للموسم الجديد 2023-2024

- النصر السعودي X إنتر ميلان الإيطالي: في الساعة الواحدة والربع ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.