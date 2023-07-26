حسام البدرى: البطولة العربية تحدٍ قوى وجاهزون للمشاركة

تحدث حسام البدري، المدير الفني للصفاقسي، عن مواجهة الشرطة العراقي في افتتاحية مشوار الفريقين بالبطولة العربية للأندية.

كأس الملك سلمان: موعد مباراة الصفاقسي والشرطة العراقي

ومن المقرر أن يواجه الصفاقسي نظيره الشرطة العراقي، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

وقال البدري عبر قناة "الكأس" القطرية: "جاهزون للمشاركة في البطولة العربية، ضمنا بعض اللاعبين من كوت ديفوار منذ فترة قصيرة، فهم في حاجة لوقت للتأقلم مع الفريق".

أضاف: "تمنيت ضم هؤلاء اللاعبين قبل فترة طويلة حتى يستطيعوا الانسجام، الفوز في مواجهة الغد، سيعطيهم دفعة معنوية هائلة وهذا ما نحتاجه".

وأكمل البدري: "لدي طموحات كبيرة أتمنى تحقيقها مع الصفاقسي من أجل إسعاد الجماهير، نحن في نادٍ كبير، مباريات المجموعة صعبة جداً".

وأردف: "من المتوقع أن تكون البطولة العربية، بطولة قوية جداً، ورأينا مستوى جميع الفرق المتواجدة، فهم فرق كبيرة ولها تاريخ، وبعضهم قام بتدعيمات كبيرة".

ومن المقرر أن ينطلق كأس الملك سلمان، مساء غد الخميس، بالمملكة العربية السعودية، حيث تستمر فعاليتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل، وتقام في ثلاث مدن، وهى أبها والباحة والطائف.

مجموعات البطولة العربية للأندية

المجموعة الأولي: الترجي والصفاقسي التونسيان واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.