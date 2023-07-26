مدرب الهلال عن مواجهة أهلي طرابلس: البطولة العربية ضمن أهدافنا

كشف جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي آخر استعدادات فريقه لمواجهة أهلي طرابلس الليبي غدا، في البطولة العربية للأندية.

موعد مباراة الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي بكأس الملك سلمان

من المقرر أن يواجه الهلال السعودي نظيره أهلي طرابلس الليبي، مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

قال جيسوس في تصريحات صحفية على هامش مواجهة الغد:"لن نأتي للسعودية من أجل الترفيه أو النزاهة، بل للمنافسة على اللقب".

وأضاف: "بطولة الملك سلمان لها أهمية خاصة لنا، تتمثل في عدم تحقيق أي فريق سعودي الفوز باللقب منذ تسع سنوات، لذلك لن نتنازل عن هذه الفرصة الكبيرة".

وأكمل مدرب الهلال:"أشعر جيدا بشعور الجماهير، حيث وجدت منهم الكثير من مشاعر الحب أعدهم بالعمل على تحقيق أهدافهم ورسم السعادة على وجهم".

وأختتم قائلاً:"البطولة العربية من ضمن أهدافنا، وتأتي في وقت مناسب جدًا، علينا التركيز على المجموعة الحالية، وإعدادها للموسم الطويل".

ومن المقرر أن ينطلق كأس الملك سلمان، مساء غدا الخميس، بالمملكة العربية السعودية، حيث تستمر فعاليتها حتى يوم 12 أغسطس المقبل، وتقام في ثلاثة مدن، وهي أبها والباحة والطائف.

مجموعات البطولة العربية للأندية

المجموعة الأولي: الترجي والصفاقسي التونسيين، واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي، والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب السعوديين.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.