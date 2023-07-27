"رياضةالأقصر" تعلن نتيجة مباريات دوري مراكز الشباب

أظهرت نتائج مباريات دوري مراكز الشباب "توتال إنرجيز" في نسخته العاشرة بمراكز شباب محافظة الأقصر، والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقص ، خلال منافسات اليوم الرابع من دوري مراكز الشباب في المجموعة الرابعة على النحو التالي، فوز مركز شباب الحسينات 6 على مركز شباب الطوايع 0، وفوز مركز شباب النوبة 5 على مركز شباب أصفون 1، وتعادل مركز شباب المهيدات مع مركز شباب القباحي الغربي بهدف لكل منهما ، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وأقيمت جميع المباريات على ملاعب مراكز شباب محافظة الأقصر، بإشراف مراقبين المباريات من الإدارة العامة لتنمية الشباب علي أبو المجد والشاذلي أحمد حسن ومحمد يحيي، وطاقم التحكيم من منطقة الأقصر لكرة القدم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور، وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبده، مدير إدارة تنمية الشباب، وفريق عمل إدارة تنمية الشباب بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية ومراكز الشباب.