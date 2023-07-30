الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء صرف معاشات أغسطس.. الثلاثاء

صرف معاشات
صرف معاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد غد الثلاثاء، صرف معاشات شهر أغسطس من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وقالت الهيئة إن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يصرفون ما يقرب من 29 مليار جنيه شهريًا.

الرقم التأميني

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني​ بالرقم القومي.
- الضغط على ​​بدء الخدمة.
- يتم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم والاسم الأول للأم.
- يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
- يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

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