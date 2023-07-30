الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الصومالى يؤكد أهمية انضمام بلاده لقوات التدخل السريع لشرق أفريقيا

وزير الدفاع الصومالى
وزير الدفاع الصومالى عبدالقادر محمد نور جامع

أكد وزير الدفاع الصومالى عبدالقادر محمد نور جامع أهمية انضمام بلاده إلى قوات التدخل السريع لشرق أفريقيا "إيساف"، داعياً فى الوقت ذاته مجلس الشعب للمصادقة على معاهدة الانضمام.

 

وأوضح جامع، فى كلمة له أمام نواب مجلس الشعب الصومالى، السبت، أن انضمام الصومال إلى قوات "الإيساف" يعد ضرورة ملحة بسبب التغيير فى عملية الدفاع الدولى ، وهناك حاجة للتعاون بعد تزايد التهديدات الأمنية الكبرى فى العالم والمنطقة والبلاد.


وقال " إن هذه المعاهدة ستسهل من المساعدة العسكرية التى تحتاجها البلاد لمكافحة الإرهاب من دول المنطقة، وتسهيل الوصول إلى السوق الاقتصادية فى شرق أفريقيا التى تحاول الحكومة حاليًا الانضمام إليها".


وكان مجلس الوزراء الصومالي، قد صادق فى الـ26 من يناير الماضى على معاهدة الإنضمام إلى قوات التدخل السريع لشرق أفريقيا "إيساف".

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