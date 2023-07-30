خبير سياحى يكشف أهم العوامل التى أدت لزيادة أعداد السياح بمصر

كشف حسام هزاع الخبير السياحي، أسباب زيادة أعداد السياحة لمصر، مؤكدًا أن السائح الذي يزور مصر يكون سفيرًا للسياحة المصرية عند عودته، بداية من تقييمه لها وكذلك تعليقاته على المواقع المتخصصة بالسياحة العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأراء الإيجابية للسائح بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدم له والخدمات تؤدي إلى زيادة أعداد السياحة بمصر.

وتابع، أن السياح يهربون من الشتاء القارس للمناطق الدافئة بمصر لقضاء أوقاتهم بها مما يكون عاملًا لزيادة السياحة، مشيرًا إلى أنه تم منح تسهيلات للقطاع الخاص لزيادة أعداد الرحلات السياحية والتي من الممكن أن تصل إلى أكثر من 15 و 16 مليون سائح في 2024.

زيادة الغرف الفندقية

وعن زيادة الغرف الفندقية، أكد أن الدولة وضعت استراتيجية وتسهيلات للمستثمرين للحصول على قطع الأراضي بسهولة لإنشاء الفنادق بسرعة ونطالب بأن يكون هناك إعفاءات ضريبية حتى نستطيع استيعاب الأعداد التي نريدها من السياح.