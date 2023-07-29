مصطفى أبو زيد: أتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 1%

أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أبوزيد، تأثير قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، على السوق المصري.

وقال خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن معدل التضخم وصل لـ41% وفقا لإحصائيات البنك المركزي، وفي ظل هذا التضخم لابد أن يرفع الفائدة بنسبة 1%، لترتفع الفائدة من 19 وربع، لـ20 وربع.

ولفت إلى أن قرار رفع الفائدة قد يكون غير كافٍ خاصة في ظل رفع الأسعار غير مبرر، ونحتاج للعمل بشكل متوازي لحل نقص العملة الدولارية، وهو ما شرعت فيه الدولة، من خلال برنامج الأطروحات الحكومية، الذي وفر 1.9 مليار دولار، ومنتظر حصيلة مليار دولار في أغسطس، وحصيلة أخرى في أكتوبر.

وأكد أن الأطروحات ليست بيع لأصول الدولة، وإنما شراكة بنسب، وكلمة مستثمر استراتيجي تعني أن يكون فاهم في المجال الذي يستثمر فيه وينميه.

وبالنسبة للشهادات الدولارية، قال الخبير الاقتصادي مصطفى أبوزيد، إنه إنجاز كبير وسيوفر حصيلة للبنكين، لكن بالنسبة لمتطلبات الدولة سيساهم بشكل طفيف، ولا يحل أزمة في الأجل المتوسط.