الكهرباء بتقطع 5 مرات في القرى؟.. متحدث الحكومة: "أخطاء بشرية"

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المسؤول عن أزمة الكهرباء هي التغيرات المناخية، لافتاً إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن تكون موجة الحرارة في شهر يوليو مرتفعة بهذا الشكل.

وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أنه كان هناك توقع أن يكون المنتج المحلي من المازوت كافيًا لإنتاج الكهرباء.

وعن قطع الكهرباء لعدد كبير من الساعات في القرى لـ 5 مرات، أوضح متحدث الوزراء، أن الرد العملي سيكون يوم الإثنين عندما تعلن الحكومة من خلال وزارة الكهرباء، جدول قطع الكهرباء في كل محافظات مصر، في المدن والقرى، لافتاً إلى أن الكل سيكون على علم وبينة بساعات القطع، معقبا: "ستكون الجداول أمام المواطنين ويستطيعون عمل مقارنات، فإذا وجد منطقة بها انقطاع للكهرباء أكثر من منطقة أخرى أو أن هناك انحياز ضد قرية أو مدينة، باريت وقتها نتكلم ونقول ذلك، فإننا سوف نستمع ونتقبل الرأي والرأي الآخر".

وتابع: "الشفافية في الإعلان عن جداول قطع الكهرباء ونشرها في عموم الجمهورية هو أكبر رد، حيث سيكون من المعروف في محافظة سوهاج في قرية كذا ستقطع الكهرباء لمدة كذا، وفي القاهرة في حي مصر الجديدة ستقطع الكهرباء لمدة كذا".

وأردف: "تلقينا شكاوى بأنه بالفعل حدثت انقطاعات في بعض القرى لعدة ساعات تجاوزت ما حدثت في المدن، ونعترف بأن ذلك حدث ، لكنها ربما يكون نتيجة أخطاء بشرية بأنه فصل التيار ونسى يرجع الكهرباء، الأخطاء البشرية واردة في كل مكان وكل زمان".