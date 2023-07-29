السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكهرباء بتقطع 5 مرات في القرى؟.. متحدث الحكومة: "أخطاء بشرية"

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المسؤول عن أزمة الكهرباء هي التغيرات المناخية، لافتاً إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن تكون موجة الحرارة في شهر يوليو مرتفعة بهذا الشكل. 

 

وأضاف متحدث الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أنه كان هناك توقع أن يكون المنتج المحلي من المازوت كافيًا لإنتاج الكهرباء.

وعن قطع الكهرباء لعدد كبير من الساعات في القرى لـ 5 مرات، أوضح متحدث الوزراء، أن الرد العملي سيكون يوم الإثنين عندما تعلن الحكومة من خلال وزارة الكهرباء، جدول قطع الكهرباء في كل محافظات مصر، في المدن والقرى، لافتاً إلى أن الكل سيكون على علم وبينة بساعات القطع، معقبا: "ستكون الجداول أمام المواطنين ويستطيعون عمل مقارنات، فإذا وجد منطقة بها انقطاع للكهرباء أكثر من منطقة أخرى أو أن هناك انحياز ضد قرية أو مدينة، باريت وقتها نتكلم ونقول ذلك، فإننا سوف نستمع ونتقبل الرأي والرأي الآخر".

وتابع: "الشفافية في الإعلان عن جداول قطع الكهرباء ونشرها في عموم الجمهورية هو أكبر رد، حيث سيكون من المعروف في محافظة سوهاج في قرية كذا ستقطع الكهرباء لمدة كذا، وفي القاهرة في حي مصر الجديدة ستقطع الكهرباء لمدة كذا".

وأردف: "تلقينا شكاوى بأنه بالفعل حدثت انقطاعات في بعض القرى لعدة ساعات تجاوزت ما حدثت في المدن، ونعترف بأن ذلك حدث ، لكنها ربما يكون نتيجة أخطاء بشرية بأنه فصل التيار ونسى يرجع الكهرباء، الأخطاء البشرية واردة في كل مكان وكل زمان".

 

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

متاح.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يضرمون النيران فى أراضى الفلسطينيين

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة