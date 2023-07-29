السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ذبح طليقته وقطع كف ابنته.. كواليس ليلة مرعبة بنادٍ شهير فى الغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

«جثة في نادٍ شهير ودماء ملطخة الأرض».. تفاصيل مثيرة وليلة مرعبة عاشها الأطفال في نادٍ رياضي شهير بمركز زفتي عندما تجرأ عامل على قتل طليقته وتمزيق يد طفلته.. وإليكم تفاصيل القضية الكاملة.

 

خلافات عائلية انتهت بالطلاق

الحكاية تبدأ بحدوث مشاكل عائلية بين «محمد. ع»، 43 سنة، عامل وشهرته الصعيدي، وزوجته «شيماء»، 39 سنة، محامية، ولم يوجد لها حد سوى بالانفصال وساعد على سرعة الطلاق سوء أخلاق الزوج، ولكنه لم يتفهم أن الأمر انتهى بين زوجته بالطلاق، وبدأ يطاردها في الشوارع ، ويقتحم المنزل على صغاره لتهديدهم وترويعهم.

 

 

محضر عدم تعدٍ 

حاربت السيدة بمفردها أمام طليقها الهائج والذي كان يجبرها على العودة له بالتهديد والإكراه وكانت هي تصمم على الرفض حتى ذهب لها منذ أيام وتعدى عليها بالضرب أمام أطفالها فذهبت وحررت ضده محضر عدم تعرض، لكن كل هذا لم يوقفه عند حده وزاد من غضبه وخطط للانتقام منها وحدد المكان والتوقيت، وكان أمام الأطفال الذين يتدربون ويتمرنون في نادٍ شهير بمركز زفتى.


طعنات متفرقة بالرقبة

ولأنه يعلم مواعيد تمارين ابنته في النادي ووجود الأم معها لانتظارها والعودة بها للمنزل توجه لها عقب تسلل سور النادي وفي طيات ملابسه سكين حاد، واقتحم خلوتها خلال تواجدها على المعدية بالنادي، ووجه لها طعنات بالرقبة ومع الصراخ هرعت الطفلة لإنقاذ أمها فنال نصيبها طعنة في الكف قطعت أصابعها الأربعة في اليد اليمنى، حتى تجمع الناس وحاولوا السيطرة عليه.

تفاصيل البلاغ وقرارات النيابة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى يفيد بوقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن المتهم يدعى  «محمد . ص»، عامل أحذية بشارع فلسطين، والذي قام بالجريمة من خلال تسلقه سور الكورنيش من ناحية البحر بجوار معدية السنطيل وقام بطعن طليقته «شيماء .م»، في رقبتها، وابنته طعنات متفرقة بالجسم.


كما تم نقل السيدة المجني عليها لطوارئ مستشفى زفتى العام ولخطورة حالتها الصحية تم نقلها إلى طوارئ طنطا الجامعي وإجراء عمليات جراحية لها وتم عمل الإسعافات الأولية لابنتها.

قرارات النيابة العامة 

وأمام النيابة ادعى المتهم الجنون، وقال إن زوجته تحاول منعه من رؤية أبنائه عقب الطلاق فتعدى عليها للانتقام، فأمرت النيابة العامة بمركز زفتى برئاسة المستشار فتحي زهران، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل زوجته وابنته، وطلب تحريات المباحث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، واستدعاء شهود العيان في الواقعة.

 

مصيره الإعدام في القانون

وتأتي عقوبة المتهم وفقًا للمادة 234 من قانون العقوبات الإعدام لاتهامه بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، حيث نصت المادة: «يحكم على فاعل هذه الجناية أى جناية القتل العمد، بالإعدام».

جثة في نادي شهير الأطفال نادي رياضي شهير مركز زفتى القضية الكاملة

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