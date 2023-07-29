السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فلسطين تدعو للضغط على إسرائيل لتفكيك جماعات الاستيطان المسلحة

فلسطين
فلسطين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولى بالتحلى بالشجاعة والجرأة، للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلى لتفكيك جماعات المستوطنين المسلحة، وتجفيف مصادر تمويلها، والكف عن الخوف والتردد خشية من ردود الأفعال الإسرائيلية.

وأدانت الوزارة اعتداءات وجرائم المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المسلحة ضد الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومنازله، وممتلكاته، ومقدساته، كما حدث فى عدة بلدات وقرى، وإحراق محاصيل زراعية.

وحذرت الوزارة من إرهاب المستوطنين الذى تدعمه سلطات الاحتلال الإسرائيلى وأذرعها المختلفة فى عموم الضفة الغربية المحتلة، واتساع هذه الاعتداءات.

وأكدت الوزارة أن الجماعات الاستيطانية المسلحة موجودة وقائمة، وتعمل بدعم وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والآن من وزراء فى حكومة نتنياهو، ويعلنون عن ذلك بوضوح، وذلك هو نتيجة مباشرة لإرهاب الدولة المنظم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بوضع منظمات المستوطنين وعناصرها الإرهابية على قوائم الإرهاب.

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