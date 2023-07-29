قناة الناس| عبدالشافي الشيخ: الخوض في أعراض الناس يتنافى مع الإيمان (فيديو)

قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، إنّ الخوض في أعراض الناس يتنافى مع الإيمان، حيث يظنّ البعض أن الغيبة أمرٌ هيّن، مستشهدًا بقوله تعالى: (وتحسبونه هيّنًا وهو عند الله عظيم).

وأضاف الدكتور عبدالشافي الشيخ، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر "قناة الناس"، أنَّ الإنسان قد يغتاب آخر ليستضحك الناس، وليقضي وقت فراغه، ولمجرد أن يتسامر مع زملائه ولا يعلم بذلك أنه اقترف إثمًا عظيمًا سيعلم حسابه وعقابه يوم أن يلقى الله.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.