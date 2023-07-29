باحثة: مصر كانت تمثل المكوك لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى ووقف انتهاكاته ضد الفلسطينيين

قالت الدكتورة ختام أبوعودة، الباحثة في العلوم الإنسانية، إن الشارع الفلسطيني ينتظر لقاء قادة الفصائل الفلسطينة غدًا بمصر على أحر من الجمر، رغم فقد الثقة بين الأحزاب والفصائل الفلسطينية، مؤكدة ارتباط الشعب المصري والحكومة المصرية بالقضية الفلسطينية.

وأضافت، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج الشرق الأوسط، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في السنوات الأخيرة موقف الحكومة المصرية تجاه القضية الفلسطينية كان مؤيدًا وفي محاولات دائمة لوقف إطلاق النار، ووقف الاعتداء على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن مصر كانت تمثل المكوك الحركي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

يوجد ارتباط وثيق بين قطاع غزة والأراضي المصرية

وأشارت إلى أنه يوجد ارتباط وثيق بين قطاع غزة والأراضي المصرية وسهولة السفر لمصر خاصة أن فلسطين منذ أكثر من 15 عامًا والحصار مستمر برًا وبحرًا خاصة بغزة، ويوجد ارتباط اقتصادي وصحي خاصة وقت الحروب والجرحى يتوجهون للأراضي المصرية بسهولة لتلقي العلاج، وكذلك وقوف الشعب المصري دائمًا مع الشعب الفلسطيني في أي موقف يتعرضون له.