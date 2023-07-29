السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء حفل افتتاح المسرح المصري في دورته الـ16 بالسلام الجمهوري

المسرح المصري
المسرح المصري

انطلق منذ قليل حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري القومي في دورته السادسة عشر برئاسة الفنان محمد رياض، وبدء الحفل بالسلام الجمهوري وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام.

ويرأس الدورة الحالية من المهرجان الفنان محمد رياض، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، التي أكدت أن النسخة الحالية من المهرجان ستكون مختلفة بما تحتويه من نجوم كبار وعروض مسرحية ومسابقات جديدة وورش للشباب وندوات ومؤتمرات صحفية لكبار النجوم، فضلا عن الإصدارات والكتب للاحتفاء بالمكرمين.

https://www.instagram.com/reel/CvSk8OXovyW/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

ويعد المهرجان القومي للمسرح المصري الأهم والأقدم والأكبر في مجال المسرح، وترعاه وتنظمه وزارة الثقافة منذ تأسيسه في عام 2006.

وتشهد الدورة الحالية تكريم عدد من النجوم، أبرزهم صلاح عبدالله ورياض الخولي وخالد الصاوي ورشدي الشامي ومحمد أبوداود وأحمد فؤاد سليم، وآخرون من كبار النجوم.

ويحيي الموسيقار العالمي الكبير هاني شنودة حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث يقدم في الفقرة الأخيرة من الحفل عددًا من المقطوعات الموسيقية بطريقة الـ"ميدلي" من أعمال الفنان الكبير عادل إمام، الذي تنطلق الدورة باسمه.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الحالي الإصدار إعلام افتتاح المهرجان آفة برئاسة برعاية

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