تامر حسين برفقة نانسي عجرم من كواليس تسجيل "تيجي ننبسط"

انتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الأيام الماضية من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “تيجي ننسبط” والتي تتعاون فيها مع الشاعر الغنائي تامر حسين والمقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وكشف الشاعر تامر حسين عن كواليس تسجيل الأغنية، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام" صورة تجمعه بالنجمة نانسي عجرم وعلق عليها قائلا: “من كواليس تيجى ننبسط soon summer2023 ونورتى مصر مبروك ع الحفلة الحلوة”.

وتتعاون نانسي عجرم في أغنية “تيجي ننبسط” مع كل من المحلن عزيز الشافعي والشاعر الغنائي تامر حسين.

وسبق، أحيت نانسي عجرم الأيام الماضية حفلا غنائيا ضخما برفقة النجم اللبناني راغب علامة بمدينة العلمين الجديدة وذلك ضمن فاعليات مهرجان العلمين “العالم علمين” ورفع الحفل شعار كامل العدد.

ومع صعود نانسى عجرم على مسرح الحفل، تعالت صيحات وهتافات الجمهور، لتعبر النجمة اللبنانية بعدها عن سعادتها بوجودها على أرض العلمين، مشيدة بتنظيم المهرجان والحفل وكل القائمين عليه وقدمت لجمهورها مجموعة مختلفة من أشهر أعمالها الغنائية القديمة والحديثة ومنها: “أنت إيه، وبتفكر فى إيه، وما تيجى هنا، وقول تانى كده، وبدنا نولع الجو، وحبك سفاح، وأخاصمك آه، ويا أطبطب” وغيرهما من الأغنيات.

وشهد الحفل تنظيمًا احترافيًا من شركة “تذكرتى” من خلال تأمين مداخل ومخارج الحفل بشكل كامل، لتجنب أى تكدسات فى الدخول والخروج، وسط انتشار المنظمين الشباب بشكل مكثف ومنظم، ما أسهم فى تسهيل عمليتى الدخول والخروج بسلاسة.