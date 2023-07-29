الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح.. والقاهرة تسجل 35 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حدة الموجة الحارة بدأت تخف من اليوم، حيث نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة من درجتين لأربع درجات.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأسبوعين الماضيين شهدا موجة حارة، كانت أعلى من المعتاد بدرجة واحدة، لكنها كانت موجة غير مسبوقة بسبب استمراريتها، حيث في العام الماضي كانت الموجة الحارة تستمر يومين أو ثلاثة.

وأردفت: "نعود للمعدلات الطبيعية، أو أعلى من المعدل درجة، ودرجة الحرارة في القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية، لكن نسب الرطوبة مكملة خلال الأيام المقبلة، وتشعرنا بارتفاع درجات الحرارة".

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ما بين 35 درجة و36 درجة، والمحسوسة، 38 درجة و39 درجة، مؤكدة أن الانخفاض يشمل معظم محافظات الجمهورية حتى الصعيد تسجل 42، بعدما سجلت 45 خلال الأيام الماضية.

ونوهت لوجود نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء في فترات المساء، خاصة فترات الليل.