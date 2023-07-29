غدًا.. إطلاق إشارة البدء لفعاليات "كابيتانو مصر" بالبحيرة

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، غدا، إشارة البدء لفعاليات "كابيتانو مصر"، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمحافظة البحيرة خلال يومي الأحد والاثنين الموافق 30 و31 يوليو، على ملاعب مركز شباب الحرية بدمنهور.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن برنامج "كابيتانو مصر"، يهدف إلى اختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، للموسم الثاني من البرنامج، وهو يعد فرصة للشباب الموهوب للحصول على التدريب اللازم، وتحسين مهاراتهم في كرة القدم، وزيادة فرصهم في الوصول إلى المستوى العالمي في هذه الرياضة الشعبية، وتشجيعهم على تحقيق النجاح والتفوق، في مجالهم الرياضي المفضل.

ويشارك في البرنامج عدد كبير من الشباب الموهوب، حيث سيتم اختبار قدراتهم ومهاراتهم من خلال مجموعة متنوعة من التحديات الكروية، كما سيتلقى المشاركون توجيهات وتدريبات من مدربين محترفين ذوي خبرة عالية، بهدف تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم الكروية وانتقاء الأفضل منهم، لدعم المنتخبات المصرية بأقوى العناصر من الشباب المتميز، الذي يثرى الرياضة لتحقيق أفضل النتائج على المستوى القاري والعالمي في لعبة كرة القدم.

وأكد الدكتور إبراهيم خضر مدير عام المديرية، رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول فترة تنفيذه، مشيرا إلى الشروط الواجب توافرها للاشتراك في خوض اختبارات "كابيتانو مصر" وهي: -

أولا أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 "14 سنة" الحضور بصورة شهادة الميلاد.

ثانياً: ألا يكون مسجل بأي نادى أو هيئة رياضية

ثالثا: حضور الاختبارات بزى رياضي "شورت - تيشيرت – حذاء رياضي"

رابعاً: التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني

https://www.emys.app/sport/capitano2/

خامساً: الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

سادساً: الاختبارات مجانية بدون أي مقابل مادي وبدون دفع أي رسوم على الاستمارات.