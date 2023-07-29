قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا فى القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيًا، خلال اقتحام بلدة الرام بمدينة القدس المحتلة.



وفي مدينة نابلس، أكد شهود عيان بالمدينة، قيام المستوطنين بإضرام النيران في الأراضي الزراعية، بقرية بورين جنوب بمدينة القدس، واعتدوا على المزارعين الفلسطينيين.



وفي سياق متصل، حذر تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، من مخطط للاحتلال، يهدف لشرعنة 50 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بعد استكمال البنية التحتية، لتحويلها لمستوطنات، بالتزامن مع ذلك تسريع وتيرة التهويد والاستيطان في مدينة القدس، ضمن خطة لتفتيت جغرافيا وديموغرافيا المدينة المقدسة.