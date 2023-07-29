السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا فى القدس

الاحتلال
الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيًا، خلال اقتحام بلدة الرام بمدينة القدس المحتلة.


وفي مدينة نابلس، أكد شهود عيان بالمدينة، قيام المستوطنين بإضرام النيران في الأراضي الزراعية، بقرية بورين جنوب بمدينة القدس، واعتدوا على المزارعين الفلسطينيين.


وفي سياق متصل، حذر تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، من مخطط للاحتلال، يهدف لشرعنة 50 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بعد استكمال البنية التحتية، لتحويلها لمستوطنات، بالتزامن مع ذلك تسريع وتيرة التهويد والاستيطان في مدينة القدس، ضمن خطة لتفتيت جغرافيا وديموغرافيا المدينة المقدسة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة القدس

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