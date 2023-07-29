وفد حماس يصل مصر للمشاركة فى لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالعلمين

برئاسة إسماعيل هنية..

وصل وفد من حركة حماس الفلسطينية، اليوم السبت، إلى مصر، برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، بهدف المشاركة في اجتماع لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي تستضيفه مصر.

ويضم وفد حماس كلا من: صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وموسى أبومرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران، وروحي مشتهى، أعضاء المكتب السياسي للحركة.

اجتماع الفصائل الفلسطينية فى العلمين

وسيُعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، غدًا الأحد، في مدينة العلمين.

وقالت حماس، في بيان، إنها تسعى خلال ذلك اللقاء إلى توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على خطة استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال.

وكذلك وصل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى مدينة العلمين، لترؤس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والمقرر له غدًا الأحد.

ومن المقرر أيضًا أن يُعقد لقاء قمة بين عباس والرئيس عبدالفتاح السيسي، حسب بيان صادر عن السفارة الفلسطينية لدى القاهرة.

وكان مصدر مصري مسئول قد أكد، أوائل شهر يوليو الجارى، ترحيب مصر بدعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر.

وقال المصدر المسئول، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر تدعو الأشقاء الفلسطينيين إلى عقد الاجتماع بالقاهرة، في إطار استكمال الجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.