السبت 29 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خدمة يسوع السجين تنظم مؤتمرًا لأسر السجناء بمطرانية سوهاج للأقباط الكاثوليك

كنيسة
كنيسة

نظمت خدمة يسوع السجين بسوهاج بقيادة الأب عِمّانوئيل محروص مؤتمرا لأسر السجناء يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري ببطرخانة الأقباط الكاثوليك بطهطا.

تخلل البرنامج محاضرة للأب أبانوب كرمي راعي كنيسة القدّيسة ريتا بطما تحت عنوان "حياتنا بين التسليم والاستسلام"، موضحًا فيها الفرق بين التوكل والتواكل والشكر والتذمر وشرّ الإنسان وتدخلات الله، كما قام الخدّام ببرنامج موازي للأطفال، وعمل محطات (وعود كتابيّة، التربية الإيجابية، ألعاب)، وتم القيام برحلة نيلية والختام برحلة لدير أبونا يسى، يذكر أنه شارك في المؤتمر عدد ٧٥ فرد خدّام ومخدومين.

شهر يوليو الجاري سوع السجين رحلة نيلية للأقباط الكاثوليك مطرانية سوهاج

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